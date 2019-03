Forts: Wenn Bridge Builder auf schwere Waffen trifft

Mitte der 2000er wurde ein simples, aber faszinierendes Spielprinzip geboren: Bridge Builder. Mit begrenztem Budget galt es, Brücken zu bauen, die der Last des Schwerverkehrs standhalten mussten – was auch zeigte, wie man Physik in einfache Games gut integrieren kann. Das australische Studio Earthwork Games hat das Konzept nun mit Forts aufgegriffen und mit dicken Kanonen ergänzt. Im Rebell.at Gaming Podcast sprechen Sigi und Georg über die Freud und Leid mit der physikalisch akkuraten Zerstörung von Dingen.

Sprecher dieser Folge zu Forts

Georg "Schurl" Pichler

Verspürt "bedenkliche Befriedigung", wenn die gegnerische Basis zusammenkracht. Sigfried Arnold

Fühlt sich alt und sieht seine niederen Instinkte geweckt.

Soundcredits: Intro by ozzed.net (CC-BY-SA 3.0)