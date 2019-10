Wer sich in den letzten Tagen in den Medien und der Politiklandschaft umgesehen hat wird festgestellt haben, dass man teilweise glaubt eine Zeitreise in die späten 90er gemacht zu haben. Der Begriff “Killerspiele” und das Verbot solcher Titel inklusive der Idee die “Gamer-Szene” unter Generalverdacht zu stellen ist allgegenwärtig.

Die Rebellen nehmen auf der längsten Gaming Couch der Welt platz um das Thema aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten: Historisch und auch die aktuelle Debatte. Fakt und Fiktion wird im aktuellen Rebell.at Gaming Podcast sauber getrennt – also cool bleiben und reinhören!

Info-Links aus dem Beitrag:

Mama-Shooter | Panorama – die Reporter | NDR (2014)

Deutschlands Meme-Meister: Die faszinierende Geschichte des Angry German Kid

Gamestar: “Counter-Strike: Ein »Killerspiel«? – Counter-Strike und die Verbotsdebatte”

Sprecher dieser Folge

Sigfried Arnold Georg "Schurl" Pichler Tom Schaffer Tom Schaffer @ Von "Killerspielen" zur "Gamerszene": Die alte Debatte ist wieder da

Soundcredits: Intro by ozzed.net (CC-BY-SA 3.0)