The Blackout Club von Question Games öffnet ein mehr oder weniger unverbrauchtes Genre. Während vor allem in den 90ern das Teenie-Slasher-Genre recht populär war, hat es sich nie richtig auf die Videospiele ausgebreitet. Auf Steam sind die Bewertungen zum Launch größtenteils positiv, klingt vielversprechend! Auf der längsten Gaming Couch der Welt klären wir gemeinsam, ob damit nun endlich Schluss ist und The Blackout Club sein PEGI16-Rating und das Horror-Etikett verdient.

Sprecher dieser Folge zu The Blackout Club

Sigfried Arnold

ist fad Georg "Schurl" Pichler

ist unkooperativ Tom Schaffer

ist davon genervt Tom Schaffer @ Review: The Blackout Club: Coop-Teenie-Horror, Augen zu und durch!

Soundcredits: Intro by ozzed.net (CC-BY-SA 3.0)