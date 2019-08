Zharki, Lipovka, Yasnaya, Pochinki, Military Base. PUBG-Veteranen müssen gar nicht erst auf die Karte schauen, um herauszufinden, wohin sie mit ihrem Fallschirm segeln müssen. Denn die verlassene Insel Erangel ist die erste und lange einzige Map des Spieles – und somit ihre Heimat. Und die hat von den Entwickler nun eine massive Überarbeitung bekommen – eine sentimentale Sache! Über unsere Gefühle für das alte und neue Erangel und was sich zuletzt sonst so in PUBG getan hat, spricht eine voll besetzte Rebell-Crew in der neuesten Folge unseres Gaming-Podcasts!

Wenn ihr mit uns spielen wollt, kommt doch auf unseren Discord-Server.

Sprecher dieser Folge zu PUBG

Sigfried Arnold

ist alt Konrad Kelch

ist frech Georg "Schurl" Pichler

ist grumpy Tom Schaffer

ist immer noch PUBG-Fan Tom Schaffer @ Revisited: PUBG nach dem Erangel-Remake

