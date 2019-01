Rückblick auf 2018: Rebellen zwischen Hass und Freude

Das Jahr ist fast gelaufen und nach dem Weihnachtsfestessen wartet schon das Silvesterfondue. Doch vor dem Schmaus lassen die Rebellen noch 2018 Revue passieren. Konrad, Sigi, Tom und Georg verraten euch, welche Spiele uns begeistert haben, von welchen Games wir uns nicht lösen können, was uns enttäuscht hat und welche Spiele unseren puren Hass verdienen. Und außerdem tauchen wir auch in Trends ein und sprechen darüber, warum die Spielebranche immer noch nicht so richtig erwachsen geworden ist. Viel Spaß mit dem großen Jahresrückblick im Rebell.at-Podcast!

Sprecher dieser Folge zum Spielejahr 2018

Konrad Kelch

hat überhaupt kein Aggressionsproblem Georg "Schurl" Pichler

ist der Mobile-Fanboy unter den Rebellen Tom Schaffer

ist einfach zu alt für Fortnite Tom Schaffer @ Jahresrückblick 2018 Sigfried Arnold

erzieht seinen Nachwuchs im Sinne der Glorious PC Masterrace

Soundcredits: Intro & Outro by ozzed.net (CC-BY-SA 3.0)