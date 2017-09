Mit Splatoon 2 will Nintendo an den etwas überraschenden Erfolg seines WiiU-Multiplayer-Shooters anknüpfen und der Switch einen weiteren Systemseller bescheren. Konrad hat das gute Stück gespielt, Tom fragt ihn darüber und den aktuellen Zustand der Switch aus. Ist Splatton 2 so kindisch, wie es am ersten Blick wirkt oder schlummern tiefere Werte im bunten Spaß? Und was kann eigentlich der ausgebaute Singleplayer-Modus? Ihr hörts wie immer im Rebell.at Gaming Podcast.

Sprecher dieser Folge zu Splatoon 2

Tom Schaffer

Tom Schaffer @ Splatoon 2: "Ein Shooter von Nintendo, ein Spiel für Kinder?" Konrad Kelch

gibt die Antworten, die ihr braucht.

