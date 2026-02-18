Ananas auf der Pizza? Nach „Pineapple on Pizza“ stellt man ganz andere Fragen

Es gibt Spiele, die kosten 70 Euro, dauern 80 Stunden und hinterlassen dich emotional zurück wie eine leere Red-Bull-Dose um drei Uhr in der Früh. Manchmal stolpert man aber auf Steam über ein Spiel, das so unscheinbar wirkt, dass man es fast übersieht. Kein großes Marketing, keine epische Story, kostenlos und nur ein paar Minuten Spielzeit – und trotzdem trägt es das Prädikat „Overwhelmingly Positive“. Auch wenn der Name des Spiels Kennern einer guten Pizza Napoletana einen kleinen Schlaganfall zufügt, hat das seinen Grund.

Pineapple on Pizza ist etwas seltsam, teilweise ein bisschen verstörend, aber auch irgendwie witzig.

Worum geht’s überhaupt?

Du startest auf einer tropischen Insel: Die Sonne scheint, Menschen tanzen, alles ist bunt und fröhlich. Es gibt kein Tutorial, keine Erklärung, kein Spielziel. Ein User-Interface? Fehlanzeige.

Du schlenderst herum, entdeckst Dinge, beobachtest das fröhliche Treiben und bekommst dafür Achievements. Nach fünf Minuten fragst du dich unweigerlich:

Ist das schon wieder so ein g’schissenes Spiel, das nur zum Farmen von Achievements und Trading Cards da ist?

Nachdem man nach ein paar Minuten original nichts mehr machen kann, bleibt nur noch eines übrig: ins Wasser gehen und sich von den Haien fressen lassen – nur blöderweise funktioniert das nicht. Na gut, dann springt man halt in den Vulkan.

Warum hat das Ding „Overwhelmingly Positive“?

Ja eh – lustig. Ein Spiel, das dich so lange frustriert, bis du Suizid begehst? Nein – im Gegenteil: Die Lava tötet den Spieler nicht, sie bringt „nur“ den Vulkan zum Ausbruch. Du siehst der Lava zu, wie sie sich langsam an den Flanken des Berges hinunterarbeitet – auf die fröhlich tanzenden Menschen zu.

Nachdem das ein Teil des Erlebnisses ist und ich an dieser Stelle nicht zu viel spoilern will: Du sitzt nur da, starrst auf den Bildschirm und denkst dir:

Oida! WTF?

Es ist der perfekte Mix aus einer unerwarteten Konsequenz deiner Handlung und kompletter Eskalation, die zu einer Reihe kleiner Geschichten führt und tatsächlich auch zum erneuten Spielen einlädt. Zum Glück bleibt die kulinarische Weltkriegsdebatte aus, ob Ananas nun wirklich auf eine Pizza gehört: das gehört sie ganz nicht.

Die Reviews auf Steam sind voll mit Aussagen wie:

„10/10 would question my existence again“

„Best 10 minutes of my life“

„I didn’t expect THAT“

Und ja, selten passt „Overwhelmingly Positive“ so gut. Pineapple on Pizza gibt es kostenlos auf Steam und es dauert vielleicht 10 bis 15 Minuten – wenn du langsam gehst oder sehr verwirrt bist.

Der Vollständigkeit halber, solltest du dir nach dem Spiel denken: „Jo eh. Warum eigentlich nicht Ananas auf Pizza?“, dann fürchte ich, werden wir keine Freunde.