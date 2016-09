0: The Bug Butcher [Rebell.at Gaming Podcast ]

Rebell.at wird in zwei Tagen 13 Jahre alt (Tipp: Da kommt ein cooles Gewinnspiel!). Zeit, wieder einmal etwas Neues auszuprobieren: Podcasts! Total modisches Zeugs! Heute gibt es die Pilotfolge zu unserem Projekt. Wir freuen uns über Feedback: Was gefällt euch, was nicht? Was können wir besser machen?

Wir sprechen darin über The Bug Butcher. Das 2D-Actionspiel der Awfully Nice Studios gibts für 8€ auf Steam. Was wir davon halten, hört ihr im Podcast.

Shownotes:

00:20 – Wie es sich für eine Pilotfolge gehört, hat der Sound bei der Aufnahme Mucken gemacht, deshalb ist vor allem Tom etwas verzerrt. Wir geloben Besserung.

00:25 – Wir sind Tom “Besux” Schaffer, Georg “Blatt” Mahr, Georg “Schurl” Pichler, Daniel “skaddicted” Koller

03:25 – Bubble Buster heißt in Wahrheit Buster Bros., wird auch Pang genannt und kam 1989 auf den Markt

18:30 – Eine Minute Gamingsound aus The Bug Butcher!

25:30 – Das angesprochene Firewatch-Review

26:30 – Unser nächstes Podcast-Spiel: Rocket League

Soundcredits: Intro & Outro by ozzed.net – CC-BY-SA 3.0