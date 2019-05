Whispers of a Machine kam für die meisten Gamer so ein bisserl aus dem Nichts. Ein klassiches Adventure im 2D-Pixel-Look wird ja nicht oft zum Verkaufshit. Das sollte aber niemanden auch nur ansatzweise davon abhalten, dem Sci-Fi-Abenteuer des kleinen schwedischen Herstellers Clifftop Games einen Blick zu widmen. Denn Whispers of a Machine (hier Toms Playthrough) hat verdammt viele gute und auch aus der Masse herausragende Eigenschaften – das findet auch die begeisterte Crew in der neuen Folge des Rebell Gaming-Podcasts. Viel Spaß!

Und hier ist das Video, auf das wir euch im Podcast hinweisen

Wenn ihr mit uns spielen wollt, kommt doch auf unseren Discord-Server.

Sprecher dieser Folge zu Whispers of a Machine

Konrad Kelch Tom Schaffer Tom Schaffer @ Whispers of a Machine: Warum ist das Adventure-Highlight so gut? Sigfried Arnold

Soundcredits: Intro by ozzed.net (CC-BY-SA 3.0)