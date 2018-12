Weihnachts-Gewinnspiel: HP Omen Gaming Mouse und Mouse Pad

Pünktlich vor Weihnachten konnten wir Rebellen euch wieder ein wunderbares Gewinnspiel in Zusammenarbeit mit HP Omen auf die Beine stellen. Zur Verfügung gestellt vom Hersteller gibt es zwei tolle Gamer-Preise im Gesamtwert von rund 100 Euro zu gewinnen.

Zu gewinnen gibt es eine HP-Omen Gaming Mouse – die HP Omen Reactor mit optisch-mechanischen Switches, die drei Mal schneller reagiert und die Reaktionszeit auf 0,2 Millisekunden senkt. Mit 16.000 DPI und anpassbarer Handform lässt sie für Gamer keine Wünsche übrig.

Damit auch die Unterlage passt, gibt es zur Mouse dazu auch ein Mousepad von HP Omen. Das HP Omen Hard Mouse Pad 200 ist 34x27cm groß, 3mm dick und reduziert euren Kraftaufwand bei euren Bewegungen. Eine konsistenten Textur erhöht eure Genauigkeit – perfekt um die hohen DPI-Werte der Mouse optimal zu nutzen. Dank der Gummitexturierung an der Unterseite verrutscht nichts.

Was ihr für diese beiden Preise tun müsst? Das verraten wir euch im nächsten Rebell Gaming Podcast. Abonniert ihn also am besten sofort dort, wo ihr am liebsten eure Podcasts hört (supereinfach: so hört man Podcasts).

Bis dahin empfehlen wir euch, unsere jüngste Folge zu C&C Rivals gleich hier anzuhören. Viel Spaß.

Damit du die nächste Show nie verpasst, kannst du uns praktisch überall abonnieren, wo es Podcasts gibt. Hier eine kleine Auswahl der bekanntesten Möglichkeiten.

Spotify

Apple Podcasts

Castbox

Overcast

Stitcher

Pocketcasts

Der RSS-Feed für andere Player

Youtube