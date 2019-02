Project Winter ist ein Coop-Survival-Betrayal-Multiplayer-Game von der Other Ocens Group. Aus einem tiefverschneiten Gebiet müsst ihr in in der Iso-Perspektive in einer Gruppe von vier bis acht Spielern entkommen bevor der große Schneesturm kommt. Das Problem: Einige von euch sind Verräter und diese Unbekannten wollen nicht, dass es alle rausschaffen. Eine spannende Prämisse, wie man sie aus Gesellschaftsspielen wie Werwolf und Secret Hitler kennt. Ob das auch in dieser Form Spaß macht? Die Crew hat sich für diese Folge des Rebell.at Gaming Podcasts den ganz neu als Early Access-Spiel erschienen Titel einmal genau angesehen.

Sprecher dieser Folge zu Project Winter

Konrad Kelch Tom Schaffer Tom Schaffer @ Project Winter: Überleben und überlisten im Schneesturm Sigfried Arnold

Soundcredits: Intro & Outro by ozzed.net (CC-BY-SA 3.0)