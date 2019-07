Plague Inc: Evolved – Rebellen züchten die Super-Seuche

Nachdem aktuell nicht gerade die richtige Jahreszeit für Erkältungen ist, füllen wir das Sommerloch gerne mit etwas Ansteckendem. Ob Viren, Bakterien, Pilze oder Prionen – Plague Inc: Evolved hat alles was nötig ist um furchtbar ungesund zu enden – und zwar solo, Koop und gegeneinander. Das Spiel für Mobilgeräte (Android, iOS) und PC (Steam) hat sich den Ruf eines zeitlosen Klassikers erarbeitet. Sigi und Georg erklären euch im Rebell.at Gaming Podcast, wie ihnen die Menschheits-Auslöschungs-Simulation von Ndemic Creations so gefallen hat.

Sprecher dieser Folge

Sigfried Arnold Georg "Schurl" Pichler

Soundcredits: Intro by ozzed.net (CC-BY-SA 3.0)