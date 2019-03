Doom, Monkey Island, C&C: Das waren die wilden 90er-Jahre

Sie waren die Epoche, in der Games den Sprung von 2D auf 3D schafften. Sie waren die Zeit, in der Echtzeitstrategiespiele das Licht der Welt erblickten. Und sie waren die goldenen Jahre der Point and Click-Adventures. Es gibt eine Sache, die Doom, Command & Conquer und Monkey Island eint – sie alle sind in den 1990er-Jahren erschienen. In unserer neuen Folge besprechen Sigi und Georg das Jahrzehnt, das sie als Gamer geprägt hat.

Sprecher dieser Folge zu den Games der 1990er

Georg "Schurl" Pichler Sigfried Arnold

Soundcredits: Intro by ozzed.net (CC-BY-SA 3.0)