The Division hat die Crew seit einigen Wochen in seinen Bann gezogen und wird das wohl noch eine Zeit lang tun. Deshalb hat sie einiges über die New York-Katastrophe zu besprechen. Ist die Stadt belebt oder wirkt sie tot? Sind die Kämpfe nun clever oder doof? Ist die Division eigentlich gut oder böse? Und ist dieses Interface nun eigentlich super oder raubt es dem Spiel die Seele? Die Crew ist sich nicht immer einig.

Shownotes

01:30 – Konrad spielt Broforce

02:50 – Schurl spielt Mini Metro und Punch Club

04:30 – Tom spielt Clash Royale

22:25 – Der Killscreen-Text über die Politik in The Division

Bitte gebt uns eine positive Bewertung bei iTunes, Stitcher oder auf eurer bevorzugen Plattform und vergesst nicht, unseren Podcast zu abonnieren!

Diesmal mit dabei:

Tom Schaffer Tom Schaffer @ The Division: Terror und Anarchie im Desaster-NYC Georg "Schurl" Pichler Konrad Kelch Daniel Koller Georg Mahr

Soundcredits: Intro & Outro by ozzed.net – CC-BY-SA 3.0