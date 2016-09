Die E3 hat euer Auffassungsvermögen auch ein Wenig gesprengt? Ihr habt Angst, ein paar Highlights verpasst zu haben? Oder ihr wollt einfach nur ein paar Einschätzungen, Banter und Vorfreude zu den dort gezeigten Spiele hören? Konrad und Tom haben die Highlights der E3 2016 zusammengetragen und in diesem Podcast bequatscht. Mit dabei sind AAA-Kracher, VR-Titel, Konsolennews und natürlich auch einige spannende Indie Games. Gnadenlos subjektiv wird geschwärmt und geschimpft und wir freuen uns auf eure Rückmeldungen zur Show.

News und Games von der E3, die in dieser Reihenfolge vorkommen

– Virtual Reality und Konsolennews

– Gears of War 4 und God of War 4

– Horizon: Zero Dawn

– The Last Guardian

– Zelda: Breath of the Wild

– Detroit: Become Human

– Mafia III

– Sea of Thieves

– Battlefield 1

– Kingdom Come: Deliverance

– Vampyre

– Dishonored 2

– Deus Ex: Mankind Divided

– We Happy Few

– The Final Station

– Overland

– The Long Journey Home

– Tyranny

– Mages of Mystralia

– GWENT

– South Park: The Fractured But Whole

– ELEX

– Cuphead (unser Hands On-Preview)

– Quake

– Prominente Abwesende

– Watch_Dogs 2 und Ghost Recon: Wildlands

Wir hoffen, ihr habt Spaß mit unserer Show!

Diesmal mit dabei:

Konrad Kelch

Ist wieder in Stänker-Hochform Tom Schaffer

Muss unwillig die Stimme der Vernunft spielen um Konrad irgendwie bremsen Tom Schaffer @ Der Podcast für E3-Highlights und Hassmails

Soundcredits: Intro & Outro by ozzed.net – CC-BY-SA 3.0