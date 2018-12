Ring of Elysium: Was kann der Konkurrent von PUBG und Fortnite?

Ring of Elysium will das Battle Royale-Prinzip in ein europäisches Skiressort übertragen. Ob das koreanische Entwicklerteam mit seinem Free to Play-Titel Erfolg hat, das bespricht die Crew bei ihrer großen Wiedervereinigungsshow. Weht Ring of Elysium ein eisiger Wind entgegen, oder schmelzen die Herzen der Rebellen?

