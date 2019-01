Lovecraft’s Untold Stories: Pixelschlacht gegen Cthulhu

Selbst wer H.P. Lovecraft nicht kennt, kennt die von ihm erdachten Gruselgeschöpfe. Und diesen begegnet man zuhauf in einem Indiegame namens Lovecraft’s Untold Stories vom russischen Studio Blini Games. Die Rebellen haben sich in den Roguelike-Shooter vorgewagt und sich mit Cthulhu persönlich angelegt. Ob uns dieser Vorstoß in finstere Horrorgefilde um den Verstand gebracht hat, verrät unser neuer Rebell.at-Podcast!

Sprecher dieser Folge zu Lovecraft’s Untold Stories

Georg "Schurl" Pichler

Ph'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn! Sigfried Arnold

Soundcredits: Intro & Outro by ozzed.net (CC-BY-SA 3.0)