Jon Shafer’s At the Gates – Konkurrenz für Civilization?

Jon Shafer’s At the Gates: Wenn ein Indie-Titel sechs Jahre in Entwicklung ist, dann ist das eigentlich schon eine eigene Podcast-Episode wert. Wenn es sich dabei dann noch um Rundenstrategie vom ehemaligen Chefdesigner von Civilization 5 handelt, dann können sich Tom und Konrad vor lauter Vorfreude kaum noch beherrschen. Zurecht? Das erfahrt ihr über At the Gates in der heutigen Ausgabe des einzig wahren Rebell.at Gaming Podcasts.

Wenn ihr mit uns spielen wollt, kommt doch auf unseren Discord-Server.

Sprecher dieser Folge zu Jon Shafer’s At the Gates

Tom Schaffer

Tom Schaffer

Konrad Kelch

Soundcredits: Intro & Outro by ozzed.net (CC-BY-SA 3.0)