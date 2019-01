In den letzten 1,5 Jahren hat Into the Breach einen kleinen Indie-Hype erlebt. Das Rundentaktik-Spiel von den Machern von Faster Than Light (FTL) hat nun auch die Rebell-Crew genauer angesehen. Was ihr am (längst sehr preiswert zu kriegenden und mittlerweile auch auf der Nintendo Switch erschienenen) Into the Breach gefallen hat und aufgellen ist, das bespricht sie in der neuen Folge des Rebell Gaming Podcast. Hört rein!

Sprecher dieser Folge zu Into the Breach

Georg "Schurl" Pichler Tom Schaffer Tom Schaffer @ Into the Breach: Indie-Hype zwischen X-COM und FTL Sigfried Arnold

Soundcredits: Intro & Outro by ozzed.net (CC-BY-SA 3.0)