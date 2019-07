Draugen: Edward nicht allein im Fjord

Edward Charles Harden ist über den Atlantik geflogen, um in einem abgelegenen Fjorddorf in Norwegen im Jahr 1923 nach seiner Schwester zu suchen. Er hat auch jemanden mitgebracht, der ihm Gesellschaft leistet. Das ist gut, denn im Dörchen Graavik ist irgendwie niemand da. Das narrative Adventure Draugen klingt wie Firewatch in einem anderen ungewöhnlichen Setting. Ob das Spiel von Red Thread Games (gegründet Ragnar Thornqvist, dem Macher von The Longest Journey) auch an die Klasse des Campo-Santo-Abenteuers heranreicht, das klären wir diesmal auf der längsten Gamingcouch der Welt: Im Rebell Gaming Podcast.

Sprecher dieser Folge zu Draugen

Georg "Schurl" Pichler Tom Schaffer

