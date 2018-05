Die Rebell-Crew schlüpft in die Haut von mutigen Zwergen und begibt sich unter Tage. In Deep Rock Galactic gräbt sie sich durch riesige Höhlensysteme, die mit lästigen Alien-Riesenungeziefer verseucht sind. Der Coop-Shooter ist in der Early Access-Phase, aber wie die Crew findet, schon in einem ziemlich gut spielbaren Zustand. Wie sich das anfühlt, das erfahrt ihr in der aktuellen Folgen unseres Rebell.at Gaming Podcast. (Und es gibt sogar was zu gewinnen.)

Sprecher dieser Folge zu Deep Rock Galactic

Konrad Kelch Georg "Schurl" Pichler Tom Schaffer Tom Schaffer @ Deep Rock Galactic: Kooperative Zwerge in gefährlichen Höhlen Sigfried Arnold

