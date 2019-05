Anstoss, Gothic & Co: Diese Games gehören fortgesetzt!

Der epische Moment ist gekommen. Alle Rebellen sind in Wien versammelt und sitzen für den Podcast an einem Tisch. Alle Rebellen? Nein, denn fiese Bazillen haben zugeschlagen und Tom und Sigi außer Gefecht gesetzt (wir vermuten Sabotage der neidischen Konkurrenz). Doch Konrad und Georg haben sich nicht unterkriegen lassen. Sie sprechen in unserer neuesten Folge über Anstoss, Gothic und andere Games, von denen wir uns wieder eine Fortsetzung wünschen.

Welche Games brauchen eurer Meinung nach dringend einen neuen Teil? Verratet es uns in den Kommentaren!

PS: Wir hatten diesmal leider etwas Soundprobleme – sorry dafür!

Und hier ist das Video, auf das wir euch im Podcast hinweisen

Wenn ihr mit uns spielen wollt, kommt doch auf unseren Discord-Server.

Sprecher dieser Folge zu Imperator: Rome

Konrad Kelch

Kennt Septerra Core Georg "Schurl" Pichler

Kann viel über Fallout erzählen

Soundcredits: Intro by ozzed.net (CC-BY-SA 3.0)