Dark Souls 3 ist ein schweres Spiel, soweit dürfte jeder informiert sein. Was viele Fans der Serie aber vergessen haben ist, wie sich das anfühlt, wenn man ganz neu dazu kommt. Und da kommen wir ins Spiel, denn wie es der Zufall will, hat noch niemand aus der Crew je zuvor ein Souls-Spiel gespielt. Wie ist Darks Souls 3 für totale n00bs? Lohnt sich das überhaupt? Hat man da eine Chance? Unser Podcast klärt das für euch auf. Wenn DS-Pros über Neulinge lachen wollen, ist die Folge sicher auch was für sie, ansonsten behauptet nachher aber nicht, dass wir euch nicht gewarnt hätten.

Shownotes

Tom spricht in der Folge über dieses Dark Souls 3–Let’s Play von Mr. Odd

Hinterlasst uns doch bitte eine nette Bewertung auf iTunes (dort könnt ihr uns auch abonnieren)

Diesmal mit dabei:

Tom Schaffer Tom Schaffer @ Dark Souls 3 für totale n00bs Georg "Schurl" Pichler Daniel Koller Georg Mahr

Soundcredits: Intro & Outro by ozzed.net – CC-BY-SA 3.0