The Witcher auf Netflix: Kann uns auch die Serie begeistern?

Geschichten um Geralt von Riva kann man lesen, spielen oder neuerdings auch streamen. Die Serie zu The Witcher ist in aller Munde und der Soundtrack “Toss a Coin to your Witcher” erfreut sich auf Youtube aktuell gerade größter Beliebtheit und ist im Original sowie in unzähligen Cover-Versionen zu finden. Das hat man zuletzt bei Skyrims “Dragonborn” gesehen.

Setzt euch zu uns auf die längste Gaming Couch der Welt und hört, was wir von der neue Serie mit Henry Cavill, Freya Allan und Anya Chalotra halten und warum ihr sie als Fan von The Witcher unbedingt (oder besser nicht?) sehen solltet.

