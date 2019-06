Die E3 gilt als das Mekka der Gaming-Kultur. Es ist der Ort, der für einige Tage im Jahr alle Gamerinteressen auf sich zieht. War zumindest mal so. Ob der Mythos immer noch gilt, darüber reden die Rebellen nach der E3 2019 in einem ausführlichen Gespräch, in dem alle spannenden Games und Enttäuschunge angesprochen werden. Von Cyberpunk 2077 bis zur Präsentation der neuen Xbox (sorry, Project Scarlett). Von schockierenden Geständnissen bis zu verzweifelten Ratlosigkeiten. Dieser Rebell Gaming Podcast hat wie immer alles, was das Herz begehrt.

Aus Aktualitätsgründen diesmal ausnahmsweise schon am Freitag. Die nächste Folge gibt es dann wie immer am nächsten Sonntag um 18:00.

Wenn ihr mit uns spielen wollt, kommt doch auf unseren Discord-Server.

Sprecher dieser Folge zur E3 2019

Konrad Kelch Georg "Schurl" Pichler Tom Schaffer Tom Schaffer @ E3 2019: The Good, the Bad, the Keanu Reeves Sigfried Arnold

Soundcredits: Intro by ozzed.net (CC-BY-SA 3.0)