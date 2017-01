Eigentlich sollte die Konsolen-Vorstellung eine Nintendo-Gelegenheit zum Glänzen sein – im schlimmsten Fall vielleicht nur Formsache. Aber Nintendo hat die Crew mit der Switch überrascht. Die Ankündigung der Nintendo Switch-Konsole hat uns sogar so sehr auf dem ganz falschen Fuß erwischt, dass wir dafür die eigentlich diese Woche geplante Folge über das Telltale-Game zu Batman verschieben. Die Gründe für die Überraschung sind gelinde gesagt nicht super. Genaueres, darunter was wir von Lineup, Preis und einigen der neu angekündigten Features der Convertible-Konsole halten, erfahrt ihr auch diese Woche im gelegentlich sehr emotionalen Talk von Tom und Konrad. Und Batman? Der kommt dann in zwei Wochen, denn nächsten Montag zwicken wir noch eine Folge zu Stardew Valley rein, das kürzlich auch auf Konsolen erschienen ist. Ihr seht schon, es wird jedenfalls nie langweilig im Rebell Gaming Podcast.

Shownotes zum Nintendo Switch-Podcast

Hier findet ihr ein Video mit den wichtigsten Spielen im Lineup

Der Lichtblick: The Legend of Zelda: Breath of the Wild – hier technisch analysiert

– hier technisch analysiert Nächste Woche sprechen wir im Podcast über Stardew Valley , danach kommt Batman – The Telltale Series dran

Die Sprecher bei der Nintendo Switch-Folge

Konrad Kelch

...wartet vergeblich auf eine Metroid-Ankündigung Tom Schaffer

...wartet noch lange auf den richtigen Preis. Tom Schaffer @ Nintendo Switch: "Was zur Hölle?"

