Lustiges Taschenbuch: Gewinnt die Jubiläumsausgabe bei uns

Das Lustige Taschenbuch ist 50 Jahre alt und zur Feier dieses Umstands hat der Egmont Ehapa-Verlag eine mit Fans gestaltete Sonderausgabe veröffentlicht. In fünf Bänden zu je 300 Seiten erscheinen die beliebtesten Geschichten der bisherigen Comicbände. Zu diesem Anlass verlosen wir in Kooperation mit dem Verlag die erste Ausgabe dieser Fan-Edition.

Wenn ihr eines von drei Exemplaren gewinnen wollt, hinterlasst in diesem Formular euren Namen und die E-Mail-Adresse und sagt uns, zu welchem Spiel ihr künftig gerne einen Podcast von uns hören wollt.

So kannst du deine Gewinnchance steigern: Zwei weitere Lose im Topf bekommen alle, die uns außerdem noch sagen, zu welchem Spiel wir unseren nächsten Podcast (Stand 16.9.2017) aufnehmen werden. (Tipp: Die richtige Antwort findet ihr gegen Ende unserer Episode zu Splatoon 2.) Und je ein Extra-Los gibt es für alle, die diesen Beitrag auf Facebook liken und auf der eigenen Pinnwand teilen.

Teilnahmebedingungen: Gewinnberechtigt sind in Österreich ansässige Personen über 18 Jahre. Die Gewinner werden per Zufallslos unter Ausschluss der Öffentlichkeit entschieden. Jede Person darf nur einmal mitspielen und wird bei einem Umgehungsversuch dieser Regel vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Der Rechtsweg und die Barablöse sind ausgeschlossen. Die Gewinner werden über die angegebene E-Mail-Adresse benachrichtigt. Die angegebene E-Mail-Adresse kann in Zukunft für einen (bisher nicht existenten) Rebell.at-Newsletter über Mailchimp oder einen ähnlichen Anbieter verwendet werden, aber wird nicht an Dritte weitergegeben oder verkauft. Es gibt keinen anderen Ansprechpartner für dieses Gewinnspiel als das Team von Rebell.at, ungeachtet der Verbreitungswege. Teilnahmeschluss ist der 30.9.2017.