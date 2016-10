Es gibt zwei neue Star Wars-Trailer

Am 16. Dezember erscheint mit Rogue One eine erste Ausgabe der “Star Wars Stories” im Kino. Also einer jener Filme, die zwar im Kanon des Universums stattfinden, aber sich nicht um die Charaktere der Hauptfilme dreht. Nun ist ein neuer Trailer dazu erschienen. Aber das ist nicht das einzige sehenswerte Video zu Star Wars aus dieser Woche.

Schon kurz davor hat EA nämlich einen Trailer zu Star Wars: The Old Republic – Knights of the Eternal Throne (langer Name, eh?) veröffentlicht. SWTORKOTET erscheint am 2. Dezember. Ungeachtet dessen, ob euch das fünf Jahre Bioware-MMORPG (das Grundspiel ist F2P) und seine neue Erweiterung reizen, ist der Trailer aber sehenswert und praktisch ein sechsminütiger Kurzfilm über ein Schicksal im Stwar Wars-Universum.