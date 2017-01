Seit einigen Monaten hat die ehrwürdige Civilization-Reihe einen sechsten Teil. Wir schießen uns mit Cleopatra und Mahatma Gandhi also wieder mal Atombomben um die Ohren. Ist Civilization 6 ein legitimer Nachfolgerder Klassiker-Serie? Was ist daran neu, was nicht? Sind traditionelle Schwächen geblieben? (Ja, sind sie. Aber welche?) Viel-Civler Daniel, Casual-Civler Tom und Ex-Civler Konrad besprechen das Rundenstrategiespiel in der aktuellen Folge des Podcasts. Den solltet ihr übrigens unbedingt weiterempfehlen und abonnieren, so wie die anderen coolen Leute.

Shownotes zum Civilization 6-Podcast

Hier gehts zum von Tom angesprochenen Designer Notes-Podcast mit Sid Meier.

Civilization 6 kostet derzeit 39,99€ und ist auf PC und Mac erschienen.

Civilization 6 kostet derzeit 39,99€ und ist auf PC und Mac erschienen.

Die Sprecher bei der Civilization 6-Folge

Tom Schaffer

Ist ein Casual-Civler Tom Schaffer @ Civilization 6: "Es ist halt schon scheisskomplex" Konrad Kelch

Stellt nur blöde Fragen Daniel Koller

Darf sich diesmal Experte schimpfen

