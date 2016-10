Neue Nintendo Switch-Details erst im Jänner

Nintendo hat heute bekannt gegeben, dass es neue Informationen zum Nintendo Switch wohl erst im Jänner geben wird. Am 13.1.2017 soll in Tokio die offizielle Präsentation der neuen Convertible-Konsole stattfinden, bei der auch über das Launch-Lineup und den genauen Starttermin gesprochen werden soll. Logisch zuende gedacht, werden Infos zu Hardware und Games vor diesem Termin also eher nicht veröffentlicht. Es heißt also warten. Wir reden übrigens in unserem nächsten Podcast kommende Woche über die bisherigen Infos, also abonniert ihn, um unsere allmächtigen Urteile nicht zu verpassen.