League of Legends ist seit über acht Jahren am Markt und begeistert seither Millionen eSportler und MOBA-Gamer in aller Welt. Immer am Puls der Zeit, hat auch die Rebell.at-Crew sich entschlossen, sich das alles einmal anzusehen und als der legendäre Clan “Rblat” an der A1 eSports League Austria teilzunehmen. Dieser Podcast erzählt die Geschichte eines unerwarteten Erfolges.

Wenn ihr mit uns spielen wollt, kommt doch auf unseren Discord-Server.

Sprecher dieser Folge zu League of Legends

Konrad Kelch

hat unsere Gegner schwer getrollt Georg "Schurl" Pichler

spielt seinen Tank sehr eigenwillig Tom Schaffer

ist der Schuldige für das ganze Experiment Tom Schaffer @ League of Legends: Als wir n00bs versuchten, Pro-Gamer zu werden Sigfried Arnold

hat LoL früher schon einmal gespielt

Keine Folge des Rebell.at Gaming Podcasts mehr verpassen!

Abonniert mit eurem Podcatcher (iTunes, Stitcher, Overcast, …) oder RSS-Reader den Podcast und verpasst in Zukunft keine Folge mehr.

Soundcredits: Intro & Outro by ozzed.net (CC-BY-SA 3.0)