Das werden die 31 besten Spiele 2017

Das neue Jahr ist da und neben den neuen Konsolen von Nintendo (Switch) und Microsoft (Scorpio) stehen uns in diesem Jahr wieder eine Menge vielversprechender Games ins Haus. Wir haben die wichtigsten Titel für PC, Mac, Linux, PS4, Xbox One und Switch herausgesucht, damit ihr wisst, worauf ihr euch freuen könnt. Wir haben erstmal 31 Games gefunden, auf die wir uns wie die Wüschtl freuen. Eure Ergänzungen in den Kommentaren sind aber natürlich wie immer höchst willkommen.

Ashen

PC, XO – Irgendwann 2017 [Web]



Below

PC, XO – Irgendwann 2017 [Web]



Crackdown 3

PC, XO – Irgendwann 2017 [Web]



The Church in the Darkness

PC, Mac, PS4, XO – Anfang 2017, [Web]



Constructor HD

PC, PS4, XO, Switch – 28. Februar [Web]



Frostpunk

PC – Irgendwann 2017 [Web]



Frozen Synapse 2

PC – Irgendwann 2017 [Web]



Ghost Recon: Wildlands

PC, PS4, XO – 7. März [Web]



Halo Wars 2

PC, XO – 21. Februar 2017 [Web]



Hello Neighbor

PC – Sommer (derzeit in Alpha) [Web]



Horizon: Zero Dawn

PS4 – 28. Februar [Web]



Impact Winter

PC – Irgendwann 2017 [Web]



Mass Effect: Andromeda

PC, PS4, XO – Anfang 2017 [Web]



Night in the Woods

PC, Mac, Linux, PS4 – Irgendwann 2017 [Web]



Februar

Nine Parchments

PC, PS4, XO – Irgendwann 2017 [Web]



Prey

PC, PS4, XO – Erste Jahreshälfte [Web]



Overland

PC, Mac, Linux – Irgendwann 2017 (in Early Access) [Web]



Red Dead Redemption 2

PS4, XO – Irgendwann 2017 [Web]



Sea of Thieves

PC, XO – Irgendwann 2017 [Web]



The Signal from Tölva

PC, Mac – Jahresanfang [Web]



Star Citizen

PC, Linux – Ohne Datum (in Early Access) [Web]



Star Trek: Bridge Crew

PC VR, PS4 VR – 14. März [Web]



Strafe

PC, Mac, PC VR – Irgendwann 2017 [Web]



Sudden Strike 4

PC, Mac, Steam Os, PS4 – Irgendwann 2017 [Web]



Thimbleweed Park

PC, Mac, Linux, XO, iOS, Android – 1. Quartal [Web]



Tokyo 42

PC, PS4, XO – Anfang 2017 [Web]



Uncharted 4: The Lost Legacy

PS4 – Irgendwann 2017 (PS4)



Ultimate General: Civil War

PC – Irgendwann 2017 (in Early Access) [Web]



The Wardrobe

PC, Mac, SteamOS – 26. Januar [Web]



The Wild Eight

PC, Mac, Linux, PS4, XO – Früh 2017 (in Alpha Access) [Web]



Zelda: Breath of the Wild

WiiU/Switch – Irgendwann 2017 [Web]



Wenn euch die Liste gefällt, zeigt sie doch euren Freunden. Habt ihr Ergänzungen oder andere Anregungen? Dann ab in die Kommentare damit!