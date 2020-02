PUBG: Karakin bringt den Stress

Playerunknown’s Battlegrounds – kurz PUBG – beschäftigt uns Rebellen schon seit fast drei Jahren. In dieser Zeit hat der Multiplayer-Shooter zusätzlich zur Ausgangsmap fünf neue Karten bekommen. Trotzdem sind es heute nur vier. (VOODOO!) Die neueste PUBG-Ergänzung heißt “Karakin”, ist erst einige Tage alt und steuert den Hit in eine ganz neue Richtung. Eine gute Richtung? Konrad, Schurl und Sigi diskutieren darüber in dieser Epidsode des Rebell Gaming Podcasts.

Aus der Episode: Sigis verrückter “Ich-kann-mir-selbst-in-den-Hals-schauen”-Bug:

Wenn ihr mit uns spielen wollt, kommt doch auf unseren Discord-Server.

Sprecher dieser Folge zu PUBG

Sigfried Arnold

ist halbkompotent Konrad Kelch

kann nichts Georg "Schurl" Pichler

kann weniger

Soundcredits: Intro by ozzed.net (CC-BY-SA 3.0)