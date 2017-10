Das Browsergame Universal Paperclips (hier zu spielen) macht seit kurzem Millionen Spieler rund um die Welt verrückt und hat auch die Rebell-Crew erreicht. Georg, Sigi und Tom versuchen in der neuen Podcast-Folge herauszufinden, warum sie so viel Zeit in dieses Game gesteckt haben.

Seid ihr im Universal Paperclips-Fieber oder abgeturnt? Wir freuen uns über eure Kommentare!

Sprecher dieser Folge zu Universal Paperclips

Georg "Schurl" Pichler

ist schuldig Tom Schaffer

ist Opfer Tom Schaffer @ Universal Paperclips - Warum spielen wir sowas? Sigfried Arnold

ist Quellcodeleser

Keine Folge des Rebell.at Gaming Podcasts mehr verpassen!

Abonniert mit eurem Podcatcher (iTunes, Stitcher, Overcast, …) oder RSS-Reader den Podcast und verpasst in Zukunft keine Folge mehr.

Soundcredits: Intro & Outro by ozzed.net (CC-BY-SA 3.0)