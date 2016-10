Titanfall 2 verzichtet auf kostenpflichtige Multiplayer-Addons

Gut von Respawn. Die Entwickler von Titanfall 2 haben bekannt gegeben, dass sie für ihren morgen erscheinenden Shooter keine kostenpflichten Multiplayer-Inhalte veröffentlichen werden. Statt neue Modi und Maps gegen Bares anzubieten, wolle man derlei Inhalte stets gratis veröffentlichen, um die Spielergemeinde nicht aufzusplitten.

This means no splitting up the community and it all starts with the legendary Angel City map, remastered from the original Titanfall. This means once you’ve purchased Titanfall 2, your investment includes a full single player campaign, the full multiplayer maps and modes, and long-term support with no hidden costs. You can pre-order the game to play 3 days early, but it will never cost you extra.