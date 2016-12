The Last of Us: Part 2 mit Trailer angekündigt

Sony und Naughty Dog haben am Wochenende The Last of Us: Part 2 angekündigt. Die Fortsetzung des Actionspiels von 2013 wird fünf Jahre nach den Ereignissen von Teil 1 spielen, aber an dessen Handlungsbogen anknüpfen (daher auch die etwas ungewöhnliche Betitelung). Hauptcharakter wird diesmal Ellie (mittlerweile 19 Jahre alt), die im Original (unser Review) noch als kongenialer Sidekick fungierte. Hat sich das Prequel vor allem um die liebevolle Beziehung zwischen Joel und Tochterfigur Ellie gedreht, hat diese nun offenbar eine Rechnung offen. Es gehe um Hass, heißt es. Die Ankündigung wurde mit diesem Trailer begangen.

Ursprünglich sollte der Titel erst zur E3 2017 angekündigt werden, die Entwickler waren schließlich aber zu ungeduldig und ließen die Katze schon bei der PlayStation Experience aus dem Sack. Dadurch scheint aber klar, dass man vor 2018 eher nicht mit The Last of Us: Part 2 rechnen sollte. Von PS4-Exklusivität kann man hingegen ausgehen.