Super Mario Odyssey: Der wahre Nachfolger von Mario 64

Er ist wieder da! Klein, bärtig und … halt, Moment! Die Rede ist natürlich von Nintendos Vorzeigehelden Mario. Sein neuestes Abenteuer, Super Mario Odyssey, ist nun für die Switch erschienen und sorgt für begeisterte Reviews in der Spielepresse. Auch Konrad und Daniel haben sich die virtuelle Latzhose übergestreift und sich ins titelgebende Raumschiff gesetzt. In unserem neuesten Podcast erfährt ihr, was es mit dem Hype auf sich hat und warum dieses Spiel der wahre Nachfolger des Kult-Klassikers Mario 64 ist.

Wie hat euch das neue Mario-Abenteuer gefallen? Wir freuen uns über eure Kommentare!

Sprecher dieser Folge zu Super Mario Odyssey

Daniel Koller Konrad Kelch

Keine Folge des Rebell.at Gaming Podcasts mehr verpassen!

Abonniert mit eurem Podcatcher (iTunes, Stitcher, Overcast, …) oder RSS-Reader den Podcast und verpasst in Zukunft keine Folge mehr.

Soundcredits: Intro & Outro by ozzed.net (CC-BY-SA 3.0)