Die Rebell-Crew hat sich die Closed Beta von Sea of Thieves angesehen. Und was in Ankündigungen und Trailern wie ein bombastisches Piraten-MMO-Abenteuer ausgesehen hat, entpuppte sich bisher dann aber als etwas anderes. Was uns beim Durchkreuzen der Wellen Spaß gemacht hat, warum wir manches unterschiedlich beurteilen und was uns schwer skeptisch zurück lässt, klärt für euch diese Podcastfolge

Sprecher dieser Folge zu Sea of Thieves

Georg "Schurl" Pichler Tom Schaffer Tom Schaffer @ Sea of Thieves: Mehr Social Network als Spiel Sigfried Arnold

