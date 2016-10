Read Dead Redemption 2 kommt 2017

Nach tagelangen *gähn*, spannend-supermysteriösen *gäähn* Teasern hat Rockstar nun DIE KATZE aus DEM SACK gelassen:

Ja, Read Dead Redemption 2 (Überraschung!) kommt! Es soll Ende 2017 erscheinen und wird *seufz* wieder Konsolen-exklusiv sein. PS4 und Xbox One werden bedient *gähn*. Ein Trailer *gähn* soll am Donnerstag kommen. Was jetzt eigentlich dagegen gesprochen hätte, den einfach auch schon heute zu veröffentlichen, statt über ein Jahr vor dem Relase *seufz* eine komplette Woche lang Minimalinfos rauströpfeln zu lassen*gähn*, weiß nur eines der sehr gefinkelten *seufz* Marketing-Genies bei Rockstar. *schnarch*