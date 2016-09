Bevor in den Playoffs und Regional Finals entschieden wird, wer für welche Region zu der Weltmeisterschaft fährt, ist noch Einiges zu klären. Nämlich, wer 2017 in der LCS bleiben darf. Für die EU-Teams ROCCAT, Schalke 04 und Origen geht es um den Verbleib, Millenium und Misfits wollen aufsteigen. In Nordamerika kämpfen Phoenix1, Echo Fox und NRG eSports gegen den Abstieg, herausgefordert werden sie von den Junior-Teams C9 Challenger und Team Liquid Academy.

Wir haben wie immer alle Ergebnisse, Links, Berichte und Implications für euch. In diesen Playoffs geht es nämlich nicht nur um das Schicksal von Teams, sondern auch um ganz entscheidende Weichenstellungen für die Zukunft des eSports. Aber noch will ich nicht zu viel verraten: Fangen wir an mit den Promotion Games von Europa.

Das Ende von Schalke 04

Die Implications sind huge. Der deutsche FC Schalke 04 war der erste Fußballklub, der sich einen Platz in der europäischen LCS leisten wollte. Und mit personeller Verstärkung – Fox, der im letzten Split für die Unicorns of Love spielte, ersetzte Eika in der Mitte – waren die Erwartungen hoch.

Doch schon im ersten Split folgt der prompte Abstieg. Ein durchaus bitterer noch dazu: Schalke 04 hat viele Spiele nur sehr knapp verloren und konnte gegen starke Gegner Punkte holen. Am Ende hat sich die Inkonsistenz gerächt.

Dabei war Schalke 04 in den Promotions eigentlich gesetzt. In der ersten Runde musste Team ROCCAT gegen den französischen eSports-Klub Millenium antreten und schaffte es nur knapp, in die nächste Runde aufzusteigen. Vor dem Spiel hätte niemand gedacht, dass Schalke 04 wirklich an ROCCAT scheitern würde.

Im entscheidenden Spiel um den letzten verbleibenden LCS-Spot ging es gegen Misfits, die wiederum vorher (trotz guter Performance) gegen Origen ausgeschieden sind. Und was war das für eine Series. Misfits’ Top Laner Alphari durfte mit Gnar machen was er wollte, auch Support IgNar und Mid Laner Selfie sahen permanent besser aus als ihre Kontrahenten Sprattel und Fox. Nach einem 0:2-Rückstand konnte Schalke – vor allem durch verrückte Plays von Jungler Gilius auf Lee Sin – auf 1:2 verkürzen. Aber am Ende war es doch eine gerechtfertigte Niederlage.

Die Schalke-Fans – oder Fans der Vorgänger-Teams Elements, Alliance oder Counter Logic Gaming EU – weinen dem Team jedenfalls nach:

Es ist ein Abstieg mit großer Bedeutung. Auch Besiktas war zuvor an einem eSports-Klub beteiligt – ebenfalls abgestiegen. Nun bleiben nur noch der Valencia CF mit der Ankündigung, ein Team zu gründen, und Sporting Lissabon mit einem Team in der portugiesischen Liga. Ein Fan fasst die Situation auf Reddit ganz gut zusammen.

Möglicherweise funktionieren eSports nicht wie klassische Sportklubs. Ein großes Budget und das Einkaufen von “Stars” – die in Europa ja eher an einer Hand abzuzählen sind – machen Teams nicht zum Selbstläufer. In den USA zeigt sich dasselbe mit dem Abstiegsduell NRG eSports vs. Echo Fox, zu dem wir später kommen. Wie sich das entwickelt, kann man anhand des Abstiegs von Schalke noch nicht genau sagen – aber das könnte eine Entscheidungshilfe für viele Sportklubs sein, die in eSports einsteigen wollen.

Origen wieder in der LCS

Auch für Origen war die Saison nicht leicht. Nachdem der Star-ADC Forg1ven verpflichtet wurde, musste schon nach einer Woche Ersatz her. Offenbar war dem exzentrischen Starspieler gleich nach der ersten Niederlage klar geworden, dass Origen nicht fit für die Weltmeisterschaft ist. Den Rest der Saison füllte der frühere Führungsspieler und Mid Laner xPeke die vakante Position – einmal durfte der Rookie Toaster ran.

In der Relegation musste auch Origen gegen Misfits ran, konnte sich im Gegensatz zu Schalke allerdings mit 3:2 durchsetzen.

Der beste PR-Typ der Welt darf seinen Job behalten

Dieser Top-Kommentar auf Reddit fasst die Situation eigentlich ganz gut zusammen: Die Community wollte ROCCAT bleiben sehen, damit der berühmte Reddit Guy bleiben kann. Dieser diskutiert mit dem Account “TeamROCCAT” regelmäßig mit der Community mit, gesteht Fehler ein und ist einfach derbe sympathisch. Sein Job scheint gerettet zu sein, nachdem sich ROCCAT gegen Schalke und Millenium durchboxen konnte. Glücklicherweise, ist anzumerken: Denn der gefeedete Jax von Milleniums Top Laner Kaze war schon beängstigend.

Ach ja, und ein weiterer beliebter PR-Mensch freut sich über das Verbleiben von Roccat in der LCS:

Die Neuen in der Liga

Und endlich gibt es Newcomer in der LCS. Die Misfits – deren Logo aussieht wie eine Mischung aus dem Champion Rengar und einem Häschen – haben sich gegen Schalke 04 in die LCS gekämpft.

Für eSports-Fans gibt es bei den Misfits ein paar alte Bekannte. Mid Laner Selfie durfte im Spring Split ein paar Spiele für H2k-Gaming bestreiten, weil Ryu ausgefallen war. Dabei erzielte er durchwegs gute Resultate, was aber natürlich auch dem guten Team geschuldet war. Gegen Schalke spielte er mit Anivia, Lissandra und Karma drei sehr Utility-basierte Champions – und mit Varus landete er einen überraschenden Pick, der sich bezahlt gemacht hat. Bekannt ist Selfie für seine Mechanics mit dem Champion Yasuo.

Ebenfalls über LCS-Erfahrung verfügt Jungler Wisdom, der im Spring Split noch Giants Gaming vor dem Abstieg bewahren konnte. Früher spielte er bei den ROX Tigers, die momentan eines der besten Teams in Südkorea – und somit sicher auch der Welt – sind.

Der zweite Koreaner im Team, IgNar, ist bekannt aus der koreanischen SoloQ. Dort spielte er vor allem Tanks auf der Support-Position, um seinen aggressiven Spielstil durchziehen zu können. Bekannt ist er für gefährliche Roams. Sein Bot Lane-Partner Hans Sama gilt als der beste Draven in Europa (neben Freeze, möchte ich anmerken)

Wenn aber jemand in den Promotion Games überzeugt hat, dann ist es der Top Laner der Misfits: Alphari. In drei von vier Spielen gegen Schalke 04 spielte er Gnar – und im ersten war er der entscheidende Carry. Mit frühen Kills und mit Frozen Mallet und Black Cleaver bewaffnet konnte er auch den Totalausfall von AD Carry Hans Sama kompensieren. Auch bei einer Niederlage machte er eine gute Figur – es wird spannend, ob sich jemand anders diesen Spieler sichert.

Aber kommen wir nun zur nordamerikanischen LCS. Auch hier gibt es eine große Story zu erzählen. Allerdings nicht die vom tragischen Verlierer á la Schalke 04 – sondern die vom knappsten Weiterkommen überhaupt.

Die lange, beschwerliche Reise von Echo Fox

Für Echo Fox, das Team des Basketball-Stars Rick Fox rund um Superstar Froggen, waren die Promotion Games eine Achterbahn der Gefühle. Gegen das Juniorteam von Team Liquid, die Team Liquid Academy, reichte es nur knapp zum Sieg. Fairerweise muss dazugesagt werden, dass auch die Academy mit Stars wie dem früheren Weltmeister Piglet gespickt ist. Jungler Moon spielte im letzten Split für NRG in der LCS, Mid Laner Goldenglue durfte Froggen im letzten Frühling bei Echo Fox vertreten. Trotzdem nicht gereicht – 3:2.

In der zweiten Relegationsrunde und im ersten Game gegen Phoenix1 gab es ein verrücktes Ende, das am besten in diesem Highlight-Video von Onivia zu sehen ist:

In dieser Manier ging die Reise von Echo Fox durch die Promotions auch weiter: Verrückt. Im ersten Spiel wurde Froggens Malzahar durch vier (!) Quicksilver Slashes aufgehalten, im zweiten konnte Phoenix1 sie drei Cloud Drakes und einen Elder Drake erobern und somit so viel Movement Speed wie nur möglich extra erzielen. In Game 3 wurden Jungler Hard und AD Carry Keith immer wieder alleine gefunden – das bedeutete dann ein 0:3 gegen ein Team, das sich auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert hat. Aber Phoenix1 darf bleiben.

Im letzten Duell um die LCS-Spots treffen also die Klubs zweier Basketball-Stars aufeinander. NRG eSports, das von den Sacramento Kings finanziert wird und im Spring Split den Platz von Team Coast gekauft hatte, gegen Echo Fox, die eSports-Organisation des Ex-LA Lakers-Spielers Rick Fox. Sponsor von NRG eSports ist unter anderem Shaquille O’Neal, einer der berühmtesten Basketballspieler überhaupt.

Zu diesem Duell der letzten beiden Teams ist nicht viel zu sagen, außer dass NRG eSports verdient rausgeflogen ist. Und zwar mit 0:3. Das ist ein enormer Abstieg. Im Spring Split waren es noch NRG, die zweimal gegen TSM gewinnen und in die Playoffs einziehen konnten – in den letzten Spielen waren aber auch die koreanischen Starspieler GBM und ohq chancenlos. Daran waren auch die Xerath– und Ziggs-Picks von GBM schuld, der in Mitte Froggen einfach nicht das Wasser reichen konnte. Generell sah die ganze Mannschaft schlecht aus – auch Quas konnte in drei Spielen mit Gnar nicht viel ausrichten, KiWiKid ist ohnehin ein Meme für schlechtes Positioning.

(NRG eSports ist ein Spiel zuvor gegen Cloud 9s Challenger-Team untergegangen, das jetzt einen Platz in der LCS gesichert hat. Sie werden ihn wohl verkaufen.)

Der gefeierte Superstar hieß am Ende natürlich Froggen. Für seinen Lux-Pick im letzten Spiel gegen Team Liquid Academy, für seine starken Performances mit Malzahar, Vladimir und Anivia und dafür, dass er generell alle Bans des gegnerischen Teams auf sich zog. Ohne ihn wäre der Verbleib in der LCS sicher nicht möglich gewesen.

Gleichzeitig brechen aber Diskussionen darüber aus, wie es mit Echo Fox weitergehen soll. Der Leiter der Organisation, Rick Fox, ist den meisten Fans sehr sympathisch – weil er, anders als andere Geldgeber, bei jedem Spiel dabei ist und mitfiebert. Und auch Froggen ist beliebt. Aber die Probleme, die es zweifellos gibt, werden nun bei den anderen Spielern gesucht.

Ergebnisse EU:

Millenium 2:3 Team ROCCAT

Misfits 2:3 Origen

Schalke 04 1:3 Team ROCCAT

Schalke 04 1:3 Misfits

Ergebnisse NA:

Echo Fox 3:2 Team Liquid Academy

NRG eSports 0:3 Cloud 9 Challenger

Phoenix1 3:0 Echo Fox

Echo Fox 3:0 NRG eSports