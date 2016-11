Mit einem wirklich sinnlos aufgeblasenem Hipster-Trailer hat Nintendo kürzlich sein neuestes Konsolenbaby der Welt vorgestellt, nur um dann gleich darauf anzukünden, jetzt mal für ein Vierteljahr nichts mehr dazu zu sagen. Ganz toll. Trotzdem ist die Nintendo Switch natürlich erstmal in aller Gamermunde. Und so haben sich Tom und Konrad zusammengesetzt und über alles gesprochen, was man bisher weiß und auch noch nicht weiß. Was erwarten sie sich von der Hardware? Was vom Spiele-Lineup? Hat dieses Ding eigentlich einen Touchscreen? Braucht man eigentlich noch mobile Konsolen? Sie halten es wie es echte Experten nunmal tun: Sie labern, was ihnen dazu einfällt.

Mit einem Shoutout an den Auf ein Bier-Podcast.

Diesmal mit dabei:

Tom Schaffer Tom Schaffer @ Nintendo Switch: Was ist denn nun damit? Konrad Kelch

