Volle Stadien, Millionen Zuseher vor dem Bildschirm: eSports sind längst ein großes Geschäft geworden. Eines der bekanntesten Spiele in diesem Segment ist League of Legends. Die großen Turniere des MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) begleiten wir auf Rebell.at schon etwas länger. Gerade erst hat die neue Saison begonnen. Grund genug, auch einmal im Podcast darüber zu sprechen. Tom und eSports-Korrespondent Stefan Schett versuchen also einen Überlick für Neulinge zu geben, die einen Einstieg in das für viele immer noch so mysteriöse Thema zu finden. Sie besprechen in kompakter und knackiger Form League of Legends als Spiel, sowie die wichtigsten Teams, Turniere und Spieler. In Österreich gibt es zwar durchaus zumindest ein gutes Team, aber niemanden der in die Weltklasse aufsteigen kann oder will. Warum das so ist und warum man dabei auf die Regierung hoffen muss? Die neueste Folge im Rebell.at Gaming Podcast klärts für euch!

Shownotes zum League of Legends-Podcast.

Hier findet ihr alle eSports-Artikel von Stefan zu League of Legends

Auf der Herstellerseite werdet ihr über die nächsten Spiele und Streams aufgeklärt. Außerdem könnt ihr das kostenlose Spiel herunterladen.

Die Sprecher der aktuellen Folge.

Tom Schaffer

stellt Fragen aus einer eSports-n00b-Sicht. Tom Schaffer @ League of Legends für eSports-Neulinge: "Warum ist das so cool?" Gast

ist diesmal unser eSports-Experte Stefan Schett

Soundcredits: Intro & Outro by ozzed.net (CC-BY-SA 3.0), Background von orangefreesounds.