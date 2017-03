Horizon: “Endlich mal eine normale Person als weiblicher Hauptcharakter”

Trotz ungewöhnlichen Setting gab es um Horizon – Zero Dawn (hier unser Let’s Play) zuletzt einen regelrechten Hype. Verdient? Das versuchen Tom und Konrad im aktuellen Rebell Gaming Podcast herauszufinden. Bietet die Grafik mehr als schöne Screenshots? Ist Aloy eine Heldin, an die man sich erinnern wird? Hat das Open World-Game einen interessanten Mix geschaffen? Ist das Setting erfrischend oder gaga? Wo hat man sich Gameplay-Elemente abgeschaut? Und macht das alles eigentlich Spaß? Viele Fragen, viele Antworten. Wie vom Podcast gewohnt!

Auch in der nächsten Ausgabe des Rebell.at Gaming Podcast wird über ein sehr aktuelles Open World-Game gesprochen. Dann nehmen wir uns das Ghost Recon – Wildlands vor. Hinterlasst Fragen, und Anregungen dazu gerne hier in den Kommentaren. Bleibt uns also gewogen und abonniert brav den Channel.

