Beyond Good & Evil: Original jetzt gratis, neues Game angeteased

Ubisoft feiert seinen 30. Geburtstag und verschenkt deshalb im Monatstakt Klassiker aus seiner Ludographie über Uplay. Seit heute gibt es das unendlich liebenswerte Beyond Good & Evil geschenkt (hier), das ihr euch dringend schnappen solltet, wenn ihr es noch nicht kennt und das ich auch dringend mal wieder auf meine Replay-Liste setzen sollte. Erst vor wenigen Tagen hat das Unternehmen verkündet, dass Rayman– und BGE-Schöpfer Michael Ancel mit einem Studio endlich an einem “neuen Beyond Good & Evil-Game” arbeitet. Der Hersteller hat das Spiel in der Ankündigung nicht explizit BGE 2 genannt und mehr als diese Konzeptzeichnung haben wir aber noch nicht zu sehen gekriegt. Diese könnte darauf hindeuten, dass das neue Spiel ein “Prequel” ist. Naja, nach 13 Jahren Wartezeit können wir wohl noch ein bisserl mehr Geduld aus unserer Reserve holen.